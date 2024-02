Reprodução/Instagram - 9.2.2024 Ivete Sangalo se apresentando em trio elétrico na última quinta-feira (8)





Nesta sexta-feira (9), a cantora Ivete Sangalo divulgou no perfil do Instagram um vídeo com os bastidores da abertura do "Carnaval da Veveta", que ocorreu na última quinta (8), em Salvador. Na postagem, a baiana revelou que os preparativos para o bloco começaram às 8 horas da manhã.





O dia da voz por trás do hit "Macetando" iniciou na casa da artista. "A banda ensaiou, né?", perguntou ela à equipe. Após o termino da maquiagem, Ivete se preparou para ir à folia. "Eu sou ela, aquela que realiza, aquela que leva alegria, aquele que vive da energia da alegria. E hoje começa jonada de muito sucesso. Deus escreveu e eu estou seguindo o plano dele", contou.









No periodo da tarde, a rotina intensa continuou. Em menos de 2 horas, a artista chegou ao trio elétrico, recebeu a imprensa e os convidados, como a cantora Anitta, que se apresentou ao lado dela posteriormente. Além disso, ela provou as roupas e acessórios que usou no bloco.





Em seguida, o show de Sangalo começou às 16:00 e contou com participações do cantor Carlinhos Brown e o grupo Baiana System. "Perfeita a abertura do Carnaval. Pra gente encarar um carnaval de alegria, música e felicidade", concluiu ela no início da noite, após o termino da festa.





O registro foi comemorado pelos fãs na seção de comentários do perfil da artista. "Que abertura de Carnaval", disse um fã. "Ainda sem acreditar no que vivemos ontem", elogiou um segundo em referência à apresentação de Ivete na última quinta (7). "Te amo muito. Você é maravilhosa", comentou um terceiro.





Fora a abertura, a cantora também se apresentará em Salvador durante o feriado. Ela será atração do bloco Coruja no sábado (10), fará uma segunda participação no domingo (11) e finalizará o circuito na segunda-feira (12).





