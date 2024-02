Reprodução/Instagram Ator agradece mensagens de apoio dos fãs em suas redes sociais

Bruno Fagundes, filho do ator veterano Antônio Fagundes, voltou a ser assunto nas redes sociais pelas declarações em relação à sexualidade dele. Após ter afirmado ser homossexual, o também ator contou que já teve atração por mulheres, mas que "performa melhor" com homens.







Convidado do videocast "Bagaceira Chique", comandado pela apresentadora Luciana Gimenez, ele relembrou um período no qual se relacionava com pessoas do sexo oposto e declarou ter ainda ter essas atrações.





"Namorei meninas e tenho várias mulheres que sou absolutamente atraído, só não pratico porque eu performo melhor ficando com caras", disse ele, que vivenciou Renan em "Cara e Coragem" (2023), folhetim das sete escrito por Cláudia Souto.





O ator ainda admitiu que tem vários "crushes" em algumas mulheres e citou uma artista internacional que se relacionaria. "Se a Dua Lipa chegasse para mim e falasse 'Bora', eu falaria: 'Na hora'. Gata, musa", brincou Bruno Fagundes.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: