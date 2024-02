Reprodução/Globo BBB 24: 'Isso aqui não é para mim', diz Rodriguinho após desentendimento

O clima entre Rodriguinho e Fernanda no BBB 24 não está das melhores. Os aliados se desentenderam e o cantor apontou a dificuldade em ser amigo da sister.

Nesta quinta-feira (8), o cantor usou o raio-X para desabafar sobre os últimos acontecimentos e comentar sobre o jogo.





"Hoje completa exatamente um mês que a gente está aqui na casa, um mês que eu estabeleci que eu ia ficar aqui. Ou seja, eu tinha que ficar. Daqui para frente, é louco. Vamos jogar para caramba e vamos embora", declarou ele.





Na sequência, o brother resgatou s discussão com a aliada. "Ontem eu vi que isso aqui não é para mim, não. Passando por coisas que fico... sei lá. Enfim, vamos embora. Também tive um desentendimento com umas aliadas, com a Fernanda principalmente. Mas vamos nessa".

A tensão entre os dois começou pela falta de comunicação. Os participantes apontaram mudanças no comportamento um do outro, mas não sentaram para conversar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: