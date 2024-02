Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho comenta beleza dos brothers: 'Só ficaram os feios'

Na tarde desta sexta-feira (9), Rodriguinho conversou com Pitel e revelou a sua opinião sobre a beleza dos colegas de confinamento no BBB 24.

O cantor contou que acha Alane "a mais bonita" das sisters, porém declarou que os participantes "bonitos" já foram eliminados.





"Das superpoderosas, ela é a mais bonita", disse ele se referindo a Alane e ao grupo composto por ela, Beatriz e Deniziane.





Enquanto Rodriguinho fazia o comentário, ele apontou para a atriz, que nadava na piscina. Pitel não respondeu ao comentário dele.

