Em uma publicação feita no stories do Instagram de Enzo Celulari, a atriz Claudia Raia festejou ao lado da família o aniversário do filho Luca, que completou 1 ano nesta sexta-feira (9).





Enzo Celulari, filho da veterana com o ator Edson Celulari, foi quem registrou a felicitação. "Cheguei para o primeiro aninho de vida do nosso caçulinha", iniciou ele. O tema da festa de Luca era a estética circense, com cores e decorações que remetiam à atração.





"Ai que lindo demais! Quem vai ser o mágico?", disse o primogênito de Raia em um outro story publicado. Ao fundo deste, inclusive, é possível ver a atriz segurando o filho, que usava uma roupa azul e vermlha, além de um sapato preto.





"Circo do Luca", como foi nomeado o aniversário pelo irmão mais velho do garoto, teve presença de amigos e familiares. O caçula é fruto da relação da artista com o ator Jarbas Homem de Mello.





