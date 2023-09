Reprodução/Globo - 26.09.2023 Bruno e Antônio Fagundes falaram da relação no 'Encontro'





Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, comentou o apoio da família ao se assumir gay . O ator afirmou que teve o pai e a mãe, Mara Carvalho, como "dois aliados" no processo de aceitação da sexualidade. O relato aconteceu no "Encontro" desta terça-feira (26).



"Percebi no meu pai e na minha mãe dois aliados. Quando você tem sua família como aliada, você não tem barreira, não tem outra opção a não ser, ser feliz, ainda mais em união. Foi um processo que a gente construiu", declarou na conversa com Patrícia Poeta. Bruno ainda ressaltou que tal processo "não foi da noite para o dia".





"Porque é uma estrutura que está nas nossas costas, uma estrutura geracional. Ainda mais nós, que temos uma diferença de uma geração entre nós. Entendemos que o amor é a saída, não tem outro jeito", disse. Antônio avaliou a declaração do filho e ressaltou a necessidade de "romper" com essa estrutura.



"Minha geração foi criada debaixo dessa estrutura machista, patriarcal e reacionária, onde a pessoa não existe, existem valores que são impingidos a você desde criança e você carrega para o resto da vida, sem nem saber por quê. Ninguém merece viver assim. Temos que passar por isso, entender isso e entender isso. Acabar de uma vez com a misoginia, homofobia, patriarcalismo, machismo, sexismo, racismo, todas essas estruturas que foram montadas e não dependem da gente, mas estamos carregando à frente", avaliou o ator de 74 anos.

"Que orgulho", reagiu Bruno. O filho de Antônio ainda contou que está "em um processo de encontrar a paz". "É muito incômodo quando você não consegue se sentir confortável na sua própria pele. Por que temos que falar disso ainda? A gente tem que naturalizar. Quanto mais naturalizar o afeto e o amor, é melhor para sociedade como um todo, para todos, todas e todes. Realmente queria encontrar minha paz, de poder existir plenamente", pontuou.

Poeta avaliou como falar do assunto ajuda outras pessoas, mas o ator de 34 anos analisou como não passou a falar da sexualidade com tal "pretensão". "Fiz para me ajudar, me sentir bem e romper todos os medos. Percebi uma época da minha vida que esse era o maior medo que eu tinha, tinha medo que as pessoas soubessem, medo de falar de qualquer assunto relacionado à minha vida pessoal. Percebi que isso é uma agressão a mim mesmo", complementou.

