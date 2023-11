Reprodução/YouTube/Instagram Bruno Fagundes diz que se afundou em drogas para esconder sexualidade

Bruno Fagundes desabafou sobre a pressão de esconder a sexualidade por ser filho de Antonio Fagundes durante a vida e afirmou que viveu uma "homofobia velada".

O ator contou que se afundou nas drogas para tentar esconder que é gay.





"A minha vida inteira, por ser filho de famoso, fui muito pressionado por todos os agentes de celebridades e todas as engrenagens que fazem parte deste sistema, para que eu escondesse e mudasse a minha forma de ser, existir, viver e me mostrar. Isso é uma violência absurda. Vivi um momento da minha, quando eu tinha uns 19 anos, que tentei a todo custo ser hétero. Porque eu estava tão pressionado e com medo de fracassar. As pessoas me diziam isso: 'você vai fracassar sendo gay'", disse ele ao podcast Cara a Cara.

O artista declarou que o momento foi bem escondido dos pais. "Tudo isso me machucou muito. E eu queria, a todo custo, tentar entender formas de fazer parte do que as pessoas chamam de normal. Foi a época mais obscura da minha vida. Uma época que eu estava absolutamente afundado em drogas, num nível mortífero, bem pesado".

"Não sei nem se os meus pais sabem disso. Porque eu estava indo contra a minha natureza, estava sendo pressionado a mostrar algo que não era natural e confortável para mim", completou ele.

Atualmente, Bruno namora o também ator Igor Fernandez. Eles assumiram o relacionamento publicamente em janeiro deste ano.

"E de repente eu disse: eu preciso ser feliz. E dentro do meu íntimo e pessoal, estava absolutamente resolvido. Era mais um olhar público sobre mim, e isso me deixava um pouco atordoado. Fui muito pressionado, e isso, para mim, era uma homofobia velada", concluiu ele.

