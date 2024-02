Reprodução Instagram - 9.2.2024 Bianca Andrade se emociona ao falar de dificudlades no trabalho

Bianca Andrade, criadora de conteúdo digital e empresária, usou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para expor algumas dificuldades da rotina profissional e acabou se emocionando e chorando.



"Eu não sei exatamente ainda o porquê de tudo isso que está acontecendo na minha vida, ao mesmo tempo tem tanta coisa boa e tanta coisa difícil, que faz com que eu me emocione assim desse jeito. Nós precisamos falar sempre dos nossos momentos difíceis”, iniciou a ex-BBB, através dos stories do Instagram.



Andrade ponderou que, embora muitas pessoas a acompanhem e vejam ela conquistando os sonhos dela, o empreendimento tem situações muito difíceis, principalmente pela solidão. A influenciadora está em Londres, fazendo um intercâmbio para melhorar o conhecimento linguístico do inglês.



“Eu estou aqui vivendo essa fase, muita gente me acompanhando, muita gente me vendo sonhar, me vendo realizar, me vendo com um filho maravilhoso, com uma carreira maravilhosa. Só que, cara, ainda assim tem dia que dói muito aqui dentro. Tem hora que é muito solitário o caminho de empreender e tomar decisões”, admitiu.



Bianca ainda contou que, durante uma conversa com uma amiga, viu que outras pessoas partilhavam das mesmas incertezas e que não era a única a se sentir dessa forma. “Fiquei pensando: ‘Quantas pessoas estão sentindo isso e não tem com que compartilhar?’”, ponderou.



“Comecei a desabar de chorar, porque é muita pressão que eu me coloco. Tem hora que eu fico muito bem, eu até estava conversando com Deus e falei 'como pode um coração tão sonhador e ao mesmo tempo sentir tanto as dificuldades. As dificuldades assustam demais’”, disse.

