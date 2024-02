Reprodução/X Anitta homenageia Iemanjá na abertura de bloco de Carnaval em Salvador





Anitta apareceu no circuito Barra-Ondina homenageando Iemanjá e a escola de samba Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro, que no último ano desfilou com o enredo baiano sobre a Baía de Todos os Santos. A cantora está se apresentando no ‘Bloco da Anitta’, no trio ‘Eu Vou’, em Salvador, na Bahia.





‘Salvador, estou de volta! Dessa vez com o Bloco da Anitta e homenageando a escola de samba Unidos da Tijuca! Fundada em 1931, no Rio de Janeiro, a escola desfilou ano passado um enredo bem baiano, que falava sobre a famosa Baía de Todos os Santos, na Bahia’, escreveu Anitta aos fãs no X (antigo Twitter).

Ela também compartilhou um vídeo da produção no Instagram. Confira:









Desde janeiro, a artista vem realizando ensaios carnavalescos em diferentes cidades do Brasil. Para a abertura oficial do Carnaval, em Salvador, Anitta escolheu homenagear a história e a cultura da região, conhecida pela tradição de religiões de matrizes africanas. A roupa da cantora é inspirada em Iemanjá, orixá dos mares e protetora dos pescadores.

