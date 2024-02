Reprodução Zilu Camargo e Igor Camargo

De volta ao Brasil, Zilu Camargo aproveitou a estadia para reencontrar o filho Igor Camargo, fruto do antigo casamento com Zezé. Recentemente, o herdeiro foi proibido judicialmente de citar a confusão envolvendo o pai e a madrasta Graciele Lacerda.

Através das redes sociais, Zilu Camargo comemorou a companhia do filho. "O abraço de uma mãe com o filho, é força, é a recompensa, é amor, é dizer eu estou aqui com você pra tudo e por todos. Te amo meu filho", declarou a matriarca.

Nos últimos meses, Igor Camargo rompeu a parceria profissional com o pai após a mulher Amabylle Eiroa acusar Graciele Lacerda de ser dona de um perfil falso utilizado para criticar os herdeiros da família Camargo.

Em contrapartida, Graciele Lacerda garantiu na justiça que Igor e Amabylle sejam proibidos de citar a briga familiar e a acusação envolvendo o perfil falso.

Nos comentários da publicação, seguidores aprovaram o reencontro de mãe e filho. "Amor maior, só de mãe!! O abraço acolhe, diz estou aqui sempre, conforte e dá coragem, mãe é a força maior, depois de Deus", refletiu um.