Eita! Uma fala da Alane viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8) e dividiu opiniões dos internautas. Em conversa com os colegas de confinamento, a atriz revelou que “planejou” o desmaio que teve nas primeiras semanas do BBB 24 durante uma conversa com Nizam.



“Eu fingi desmaio, Brasil. Eu sou atriz, vtzeira. Eu falei desde o início que eu era e vocês não acreditaram”, disse ela, aos risos.







Alane ainda brincou sobre a roupa que usava: "Tem duas fendas no meu vestido, vou desmaiar com as fendas, assim [fazendo o gesto], abertas", continuou.

"Amiga, você desmaiou muito bonito, né? E seu vestido ainda te ajudou, porque você caiu com ele no meio das pernas e não mostrou nada", completou Deniziane.





"Foi tudo pensado, amiga, tudo pensado! Eu me lembro que ele me colocou na cadeira e eu acordei gritando ‘não quero casar no BBB, não quero casar’. Jesus amada!", respondeu Alane.



Deniziane disse que quer assistir ao momento quando sair do programa. "Eu gravei essa cena. É o único episódio que eu não quero perder quando sair daqui", falou.

Após a repercussão da fala da atriz, a equipe de Alane se pronunciou e afirmou que o vídeo da participante comentando sobre o assunto está sendo compartilhado fora de contexto nas redes sociais. “Tweet totalmente fora de contexto com o vídeo, que é antigo, de 14 de janeiro. Eles estão claramente brincando e ironizando a situação. O desmaio foi confirmado e teve a causa explicada pela própria Rede Globo”, disse.

Por outro lado, alguns seguidores criticaram a postura da atriz. “Fingiu assédio, fingiu desmaio e fez toda a produção do BBB de otária. Feio demais”, comentou um. “A Alane dizer que fingiu desmaio fica bonito pra quem? Pois pra ela não ficou”, disse outro.

