Alex Santana Filha de Giovanna Ewbank vai receber mais de R$ 500 mil por ofensas racistas

Dayane Alcantara Couto foi condenada a pagar R$180 mil por danos morais a família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por ter proferido ofensas racistas contra a filha do casal, Titi.

De acordo com o advogado da família, o valor passará por correção monetária e a indenização devida vai superar R$500 mil.





O caso aconteceu em 2017, quando a influenciadora chamou a menina de "macaca" em um vídeo no Instagram.

Dayane irá recorrer da decisão da Justiça na esfera cível, mas poderá ser condenada criminalmente por racismo se for acusada pelo Ministério Público.

Após a notícia da condenação na esfera cível, a influenciadora usou os Stories do Instagram para debochar da decisão. "Estou condenada na esfera cível e não tenho nada a dizer, pois eu mandei até o juiz se f*der, pois eu não devo nada a vocês. Estou escrevendo uns raps maneiros para vocês, semana que vem eu vou gravar", disse ela.

