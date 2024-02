Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme usa body jeans cavado e exibe barriga de grávida





Fernanda Paes Leme, de 40 anos, apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (80), e publicou alguns cliques da gravação de seu novo programa ‘Na Piscina com Fe Paes Leme’, que, desta vez, contou com a participação de Linn da Quebrada, cantora e ex-BBB. Para o bate-papo com Linn, a atriz usou uma roupa toda jeans, com destaque para o body jeans cavado, que exibia a barriga de gravidez da apresentadora.









A atriz espera sua primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Os dois estão juntos desde 2021 e anunciaram a grávidez nas redes sociais em outubro do ano passado. ‘Estamos grávidos’, escreveram na publicação.

