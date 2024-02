Reprodução Zé Neto atualiza quadro após diagnóstico de dengue: 'Vamos pra cima'

O cantor Zé Neto está focado para voltar as atividades cotidianas após contrair dengue. Nessa quarta-feira (8), o sertanejo dupla de Cristiano mostrou os bastidores da recuperação.



Através do Instagram, Zé Neto publicou um vídeo em que aparece fazendo esteira, com o natriz obstruído e usando um dispositivo na boca.

"Nunca mostre o tamanho dos seus problemas para Deus. Mas mostre o tamanho do seu Deus para os seus problemas. Bora pra cima, está tudo bem, turma, vamos pra cima. Graças a Deus já na ativa outra vez", escreveu.

Recentemente, a equipe do cantor anunciou aos fãs que o cantor foi diagnosticado com dengue. "Zé Neto é mais uma vítima do surto de dengue! Lamentamos informar que o cantor Zé Neto foi diagnosticado com dengue. Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada", disse em nota.