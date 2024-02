Em uma série de stories publicados no Instagram na última quarta (7), a modelo Bárbara Evans dividiu com os seguidores as dificuldades da maternidade. A filha de Monique Evans relatou que não estava se sentindo bem e, enquanto se recuperava, se assustou com o que ocorria em casa. "Nem sei explicar para vocês o caos. Eu estava passando mal no banheiro, mas desci correndo", contou.





"A gente chegou em casa e eles começaram a esgoelar", disse ao se referir aos filhos Antônio e Álvaro. Em seguida, com a ajuda das babas, a situação foi solucionada. "Eu falei com as meninas [as babás] pela câmera e disse 'estou passando mal, mas já estou descendo'", detalhou.





A modelo, então, aproveitou o ocorrido para reconhecer os obstáculos em relação ao cotidiano da vida de mãe. "Eu bato palmas para quem não tem babá. Porque se eu não tivesse babá nem passando mal eu poderia estar", opinou.





"Depois o povo fala que quem tem babá não cria os filhos", comentou a influenciadora. Após a resolução, tudo voltou ao normal. "Não paravam, só agora que a paz reinou", concluiu.

