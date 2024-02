Reprodução / Instagram Irmão de Marília Mendonça alega que ex-’cover oficial’ ameaçou fãs

Após a ex-”cover oficial” de Marília Mendonça ter afirmado ser atacada pelos familiares da cantora para reportagem do “Domingo Espetacular”, João Pedro publicou uma nota oficial no Instagram. No comunicado compartilhado na manhã desta quarta-feira (7), o irmão da artista diz que Lorena Alexandre já ameaçou os fãs da cantora e que medidas legais estão sendo tomadas.

No programa da “Record”, Lorena contou que foi atacada pelos familiares após João e Dona Ruth pedirem para os fãs derrubarem as contas dela nas redes sociais."Eu tinha a Dona Ruth como um alicerce na minha vida. Ela me atacou, e isso me machucou muito", falou.

Na nota, João rebateu as acusações: "Desde o falecimento da artista Marília Mendonça, a família tem recebido e apoiado diversos tipos de homenagens à memória da cantora. Um dos principais LEGADOS deixados por Marília Mendonça foram os diversos fãs apaixonados, geralmente representados por uma central de fãs, o conhecido ‘rebanho’. A maioria desses fãs possuem uma relação muito próxima com a família, e a Dona Ruth os tem como um pedaço da história de Marília".

"Dona Ruth jamais permitirá que esses fãs sejam ameaçados ou desrespeitados, assim como vinha ocorrendo por parte de representantes da Sra.Lorena Alexandre, que não satisfeitos com o posicionamento dos fãs, passou a intimida-los e ameaça-los. Quando tomou conhecimento disso, a família saiu em defesa dos fã clube da Marília e questionaram a Sra. Lorena acerca do que estava fazendo, momento em que a mesma passou a atacá-los também", continua o comunicado.

"Existem diversas pessoas que prestam homenagens à Marília, geralmente se caracterizando como a artista, mas que respeitam não só apenas seu maior Legado que são os fãs, como também buscaram junto à família autorizações para o uso da imagem e da marca, uma forma importante dessas pessoas entenderem todos os princípios que devem ser respeitados em memória da Marília" afirma.

João continua a nota citando nomes de outras covers da cantora e afirma que nunca cobraram nenhum valor das moças para que pudessem fazer as homenagens. "Diferente da Sra. Lorena, elas prestam uma bonita homenagem e defendem todos aqueles valores acima mencionados", apontou o irmão de Marília. "Por fim, ressalta-se que as medidas legais já estão sendo tomadas e todas as tratativas acerca do assunto serão tomadas no próprio processo", finaliza a nota também assinada pelo advogado Robson Cunha.





