Reprodução / X Maiara rebate críticas por comportamento em shows: ‘Estou nem aí’

Depois de receber várias críticas pelo comportamento em diversos shows onde se apresentou bebendo e, aparentemente, embriagada, Maiara rebateu os comentários por meio de uma live no Instagram.

Na transmissão, a cantora ressaltou que não vai mudar o comportamento pelas críticas que vêm recebendo. “Vou fazer meu show, vou me divertir sim, vou ser feliz sim, vou beber cachaça sim, vou me jogar no chão, vou dançar, fazer minhas coreografias que só eu sei, e eu não estou nem aí, é isso.”, rebateu.

“Quem quiser que assista, quem não quiser…”, concluiu a sertaneja.

Um vídeo onde Maiara apareceu virando uma garrafa de bebida alcoólica, trocando a setlist do show na hora e se jogando no chão, viralizou nas redes sociais. A apresentação em questão aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina, mas já é algo comum nos shows da cantora com a irmã, Maraisa, e segundo Maiara, não prejudica o trabalho delas.



Na época, os fãs ficaram decepcionados com a apresentação. "Foi feio e tá todo mundo put* por aqui porque pagaram caro pra ver NADA dela. Quem salvou, segundo quem foi, foi a Simone, que segurou mais tempo de show pra compensar o papelão da Maiara", disse um. "Vergonha alheia, esse povo clama por fama e quando conseguem acham que os fãs são obrigados a suportar td q é merda q eles fazem, chacota", criticou outra.





🚨EITA! Fãs da dupla Maiara e Maraísa reclamam de Maiara por fazer show embriagada em Florianópolis: “Decepcionante”.

pic.twitter.com/1FuojoZWv5 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 8, 2024





