Zezé di Camargo responde seguidor que o chamou de 'velho da lancha'

Depois de defender Wanessa Camargo, Zezé di Camargo recebeu um comentário o chamando de “velho da lancha”. O cantor não ficou nada feliz e rebateu o internauta.

"Vai com calma, velho da lancha", escreveu um seguidor. Zezé respondeu, aparentemente incomodado com o comentário: "Eu sou o velho da lancha e você é o novinho. Vamos juntos numa balada e ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto e conhecer. Enfim, invejoso".

O cantor tinha aparecido nas redes sociais no domingo (28), após passar por um transplante capilar. “Não queria aparecer, estava meio escondido porque raspei a cabeça. Fiz implante de cabelo. Não estava careca ainda, mas estava para ficar”, ele explicou no vídeo, onde também citou a participação da filha no reality.

"Acompanhando essa coisa da minha filha no 'BBB'. Sei que muitos de vocês não concordam com aquilo que a gente fala, que a gente posta. Queria só dizer uma coisa para vocês: é minha filha, e por filho a gente dá a vida em qualquer circunstância”, justificou.

