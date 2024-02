Reprodução Instagram - 5.2.2024 Bianca Bin faz exercícios e alongamentos

Conhecida pelas personagens que interpretou em novelas da Rede Globo, a artista Bianca Bin usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para compartilhar com os fãs alguns exercícios e alongamentos feitos por ela. "Morri, mas passo bem", brincou.





A atriz tem se dedicado aos exercícios físicos e, além de divulgar os trabalhos artísticos, tem mostrado aos seguidores as mudanças de hábitos físicos e alimentares dela. Bin concilia os treinos com as gravações de uma nova novela da HBO Max, concorrente do Globoplay, streaming do Grupo Globo.





Após fazer uma participação especial em "Terra e Paixão" como a personagem Agatha na fase jovem, a atriz iniciou os trabalhos em "Dona Beja", remake que será estrelado por Grazi Massafera. Na trama, Bianca e Grazi serão antagonistas e protagonizarão embates.





Outros ex-artistas da Globo também integram o elenco da obra. É o caso de Elizabeth Savalla, Deborah Evelyn, Erika Januza, Gabriel Godoy, David Junior e André Luiz Miranda. A estreia do folhetim é prevista para o segundo semestre deste ano.

