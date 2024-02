Reprodução/Instagram - 06.02.2024 Kayky Brito fez reflexão sobre acidente que sofreu em 2023





Na noite desta segunda-feira (5), Kayky Brito fez uma reflexão nas redes sociais, sobre o acidente que sofreu há cinco meses. O ator foi atropelado em setembro de 2023, sofreu politraumatismo e segue se recuperando . No relato, ele julgou que ficou mais "sensitivo" após o ocorrido.





Brito iniciou um vídeo no Instagram aconselhando os seguidores: "Se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém. Não deixe esse momento passar, faça de uma forma que seja boa para você e que te deixe leve na vida". O ator afirmou que "sempre foi uma pessoa de bem com a vida" antes do acidente, mas isso mudou.





"Até falava: 'Por que você está de mal com a vida? A vida é maravilhosa, é boa para ser vivida'. E realmente é. Mas depois do fato, consegui ficar mais sensitivo, de uma forma que parece que, onde eu ando, tem um buraco na minha frente. Sei que isso é um momento, todo mundo passa por isso, quando passa por alguma situação inesperada", complementou.

Kayky finalizou o vídeo reforçando o conselho sobre conversar com alguém. "Fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa. Caminho do bem e do mal vai existir todo dia, cabe a nós como vamos lidar", declarou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: