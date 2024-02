Reprodução/Instagram Por recomendação médica, Kayky Brito viaja 13 horas para encontrar filho

Kayky Brito atualizou os seguidores sobre a sua rotina após o atropelamento que sofreu no ano passado . O ator explicou que não pode voar de avião por recomendações médicas.

Pelas redes sociais, o artista explicou que passou mais de 10 horas no carro para se encontrar com o filho, Kael, de 2 anos.





"Papaizão te ama!!! (Imagino que soa pra vocês como um papai-babão). É que não estou permitido voar de avião (tomara que seja temporário isto). Mas andar de carro posso, pela estrada fui ao seu encontro", escreveu ele nos Stories do Instagram.

Além disso, ele aproveitou para se declarar ao herdeiro. "13 horas de estrada foi uma sensação de 1h. Valeu muito!!!! Te amo".

Após o acidente de Kayky Brito surgiram rumores de uma briga familiar da família do ator com a esposa Tamara Dalcanale. Na época, os dois negaram qualquer rumor, mas seguem morando separados, já que ele se recupera no Rio de Janeiro, enquanto a mulher fica em Curitiba com o filho.

Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 20 dias na UTI, ele segue internado no local em recuperação.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town.

Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.

