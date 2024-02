Reprodução/Instagram - 06.02.2024 Gil do Vigor critica postura de Alane no BBB 24





Gil do Vigor abriu o jogo e se posicionou contra uma fala de Alane no BBB 24. Na tarde desta terça-feira (6), o economista contou que quer ver a emparedada por mais tempo no confinamento, mas reiterou que ela precisa tomar uma bronca da produção sobre um assunto que vem banalizando no reality show: o assédio.

Para o economista, a dançarina está se aproveitando da deixa para criar uma rixa com Juninho, com quem ela dançou na última festa após um pedido do motoboy. Ela diz ter se sentido violentada por ele e vem dando o que falar fora da casa mais vigiada do país.





“Eu quero muito que a Alane fique, pois o embate dela com a Fernanda tá incrível, mas alguém PRECISA parar essa pauta de assédio. É muito grave para ser banalizado”, escreveu Gil em um vídeo em que a integrante do grupo Pipoca diz ter sido assediada por Juninho.





Nos comentários, internautas também opinaram sobre o caso: "A produção tem que intervir porque já virou um crime por parte delas", comentou um rapaz. "Então é só tirar ela Gil. Porque uma coisa eu tenho certeza, ela NÃO vai parar com essas pautas. Ela vai voltar do paredão mil vezes pior do que era. Agora ela vai querer levantar pautas todos os dias. #ForaAlane", comentou outra.”Queria que Tadeu falasse isso no discurso”, desejou um terceiro.

