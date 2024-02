Reprodução Filho adotivo de Cid Moreira acusa jornalista de estupro

Filho adotivo do jornalista Cid Moreira, Roger está acusando o pai de tê-lo estuprado por 10 anos, de 1990 a 2000. Ele alega ter sido sequestrado e forçado a satisfazer o desejo do veterano, apontando que os abusos aconteciam com frequência de pelo menos quatro vezes por semana.

A defesa de Roger pede a prisão do jornalista e diz que o pai "sequestrou o adolescente e o manteve refém para prática de estupro". O caso judicial foi exposto pelo colunista Leo Dias.

Roger diz que o contato com o jornalista teria iniciado quando ele foi passar um final de semana na casa da tia, que na época era mulher de Cid Moreira. De acordo com o rapaz, Cid já o paquerava antes de convidá-lo para ir morar com ele e torná-lo assistente pessoal.





"De forma a encobrir a prática de abusos contra a vítima, propôs ação de adoção, de forma a apresentar socialmente uma explicação do porquê estava sempre em companhia da vítima, especialmente em razão das desconfianças que estavam sendo levantadas", diz um trecho do processo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: