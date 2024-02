Reprodução/Instagram Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga





Ana Maria Braga começou a terça-feira (6) abrindo o coração. Isso porque hoje Tom Veiga, que interpretava Louro José, completaria 51 anos se ainda estivesse vivo. No Instagram, a apresentadora fez uma homenagem ao amigo e ex-colega de trabalho nos bastidores do programa Mais Você, da TV Globo.



"Feliz aniversário, Tom. Sempre comigo", escreveu ela. Nos comentários, amigos e fãs elogiaram Ana e reforçaram as saudades do intérprete de Louro José.







“Que saudade desse abraço também. As risadas, o carinho, a forma como ele era com todos nós… Cada detalhe, faz falta. Parabéns irmão, tenho certeza que um dia vamos nos encontrar novamente”, escreveu o jornalista Ivo Madoglio. “A cumplicidade entre vocês era perfeita, lindo de ver. Parecia que um já sabia o que o outro pensava, um completava o outro”, disparou um seguidor. “Ana, você é maravilhosa. Te admiro, sou super fã. Você me motiva muito. Sua força me dá força também”, comentou um terceiro.



A apresentadora também dedicou a abertura do programa desta terça para homenagear o amigo. Louro Mané, o novo companheiro de palco da apresentadora, abriu o programa cantando a música tema de Louro José.



Tom Veiga foi encontrado morto na casa onde morava, no Rio de Janeiro, em novembro de 2021. O artista foi vítima de um AVC, em decorrência de um aneurisma cerebral que sofreu em 2020.

