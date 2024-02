Reprodução/Globo - 05.02.2024 Ana Maria Braga teve crise de riso com Felipe Andreoli no 'Mais Você'





Felipe Andreoli "assustou" Ana Maria Braga ao falar do romance com a esposa, Rafa Brites, no "Mais Você" desta segunda-feira (5). O jornalista completou 44 anos e contou que pretende celebrar com a companheira em um hotel. Ele levou a apresentadora às risadas após detalhar os planos românticos para a ocasião.





"Agora é 4x4, estou subindo pelas paredes [...] Afinal de contas, hoje, eu e Rafa Brites vamos celebrar como gosto de celebrar o meu aniversário: só eu e ela. Ontem encontrei a família, hoje eu e ela vamos para um hotel", afirmou. Ana questionou se ele falava de um "hotel" mesmo, insinuando a possibilidade do casal curtir um motel.





"Mas não quer dizer que a gente não vai fazer coisas que não se faça em outros lugares. Que é assistir uma boa série, trocar declarações de amor, assim que gosto de curtir meu aniversário", reagiu Andreoli. O jornalista surpreendeu a apresentadora ao comentar a "alimentação" de Rafa na celebração.

"Sabe o que ela vai comer? Coxinha [risos]", disse, fazendo uma pausa antes de entregar a resposta. "Que susto, pensei...", comentou Braga, entre risadas. "O que é isso, Ana Maria, está cedo. Amor, estou levando [a coxinha]. Deixa comigo", completou Felipe, mostrando uma coxinha que estava na mesa do programa matinal.

Os dois caíram na risada com Louro José, que ainda declarou: "Não quero nem saber o que apitou no ouvido do Andreoli. Liga o 4x4 hoje". Além de falar do relacionamento amoroso, o jornalista também ganhou um "presente" de Ana Maria no aniversário, um bolo e uma camiseta que do filho, esqueceu na casa da apresentadora.

O @andreolifelipe é o aniversariante do dia! O aquariano amado do #MaisVocê ganhou até presente da Namaria 😍🎂 pic.twitter.com/hwzkldnhtz — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 5, 2024





