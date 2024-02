Reprodução/Instagram Isabelle revela chateação com Yasmin Brunet e Michel no BBB 24





Climão! Depois da dinâmica intensa na formação do paredão no último domingo (4), Isabelle abriu o coração com Giovanna e revelou que está chateada com alguns brothers. A artista confessou que não esperava ter sido votada por Michel e que também se decepcionou por ter sido alvo de Yasmin Brunet.

"Meu coração está na mão. Fiquei muito triste com Michel, porque acho que foi uma leseira. Poderia ter sido com outras pessoas. Isso foi muito sério, porque é um jogo e é um sonho e, ao mesmo tempo, uma coisa tão simples", diz a dançarina.





"Fiquei muito chateada com ele e não queria nem ter falado na hora. E aí não sei nem o que pensar direito, porque fiquei muito triste com a Yasmin também. Ela votou em mim", continua Isabelle, que também disse que Rodriguinho votou nela e foi questionada por Giovanna se os dois se resolveram.

"Ele conversou comigo. O motivo dele é o motivo da minha percepção rasa e ele acabou concordando que foi por conta do Davi. É pela minha amizade com ele, porque eles acham que eu passo pano para ele. Isso me deixa um pouco triste com ela [Yasmin], porque, diferentemente do Rodriguinho, que a gente não tem tanta amizade, ela teve oportunidade de conversar comigo sobre isso já", diz Isabelle.

