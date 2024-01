Reprodução/Globoplay BBB 24: Isabelle passa mal na academia: 'Nunca senti isso na vida'

A participante do "BBB 24" Isabelle preocupou os colegas e a produção do reality ao desmaiar nesta sexta-feira (26). A sister relatou sintomas de pressão baixa e foi carregada pelos aliados.

O caso aconteceu enquanto ela estava na academia, acompanhada de Davi, Leidy Ellin, Luigi e Deniziane. "A Cunhã, baixou a pressão", disse Juninho, que também auxiliou a colega.

"O Luigi, eu tô vendo três vezes ele", disse Isabelle, sendo amparada por Raquelle, que deu água para ela.

A manauara foi carregada por Davi, que a levou até o confessionário, onde receberia assistência da produção.

Depois de conversar com a equipe do BBB, Isabelle foi liberada para o quarto Gnomo e recomendada a ficar com os pés para cima. "Nunca senti isso na vida", revelou. "Minha vista meio que fechou", adicionou.

Ela também cogitou ter passado mal por falta de alimentação. "Eu acho que eu tô com fome. Daqui a pouco eu vou comer um pouquinho", apontou.

