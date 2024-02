Reprodução Instagram - 5.2.2024 Fernando Fernandes é internado

Conhecido pela apresentação do extinto reality show "No Limite", Fernando Fernandes, de 42 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (5) para contar aos fãs que seria submetido a um procedimento cirúrgico no braço.







A intervenção médica se dá por conta de uma lesão que o atleta teve durante um salto de kitesurf — prática esportiva aquática na qual se usa uma pipa acolplada em uma prancha com suporte para os pés para surfar com a força do vento.





"Quando as coisas não saem como a gente imagina, é preciso serenidade e fé! Uns dias atrás tive uma lesão velejando de kite, num salto que já estou acostumado a fazer e que normalmente dá certo. Enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão", iniciou.





Segundo Fernandes, a procura por um médico especializado demorou: "Segui a vida 'normalmente', ou melhor, suportando essa dor. Como de costume, fui levando". Após buscar auxílio profissional, o apresentador recebeu o diagnóstico de ruptura do tendão do tríceps.







"Na hora bateu aquele desespero, pois já vi o tamanho do problema que viria pela frente. Afinal, meus braços têm um papel bem importante na minha vida", admitiu ele, que ficou paraplégico depois de um acidente de carro que sofreu em 2009.





Fernando Fernandes acrescentou que, "sem muito tempo para chorar", ligou para um "ortopedista especialista", que indicou uma intervenção cirúrgica no braço dele. "Fazer uma cirurgia no braço direito e reconectar esse tendão do tríceps", finalizou.

