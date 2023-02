Foto: Reprodução/Globo Fernando Fernandes conta detalhes de nova temporada de 'No Limite'

O apresentador Fernando Fernandes foi o convidado desta segunda-feira (13) do programa "Mais Você", apresentado pela Ana Maria Braga e contou, com detalhes, como será a nova temporada do reality show "No Limite".

O apresentador deu início contando que a nova temporada do reality show se passará em meios à floresta Amazônica e afirmou que o tom amarelado que o público conhece do reality, se tornará completamente verde com as novas paisagens.

"Agora o desafio completamente diferente, porque estamos indo para selva, está indo para o meio da Amazônia. Aquele tom amarelo que vocês conheciam do programa, agora vai virar verde, de selva." iniciou ele.

Fernando conta que está com um certo medo por esta mudança de ambiente. "Eu confesso que eu esto agora com medo, lá no Ceará, eu moro lá, eu conheço tudo lá. Aquele quadricículo é o meu quadricículo, que são minhas pernas ali, então estou habituado com aquilo. Agora vamos chegar em um lugar completamente novo, a gente vai chegar no meio da selva, no meio mesmo.", contou ele.

Questionado de quantos participantes terão na nova temporada, Fernando contou que terá uma surpresa que ainda será revelada e afirmou que o reality iniciará ainda neste semestre. "Serão 14 participantes, e terá uma surpresa, mas não posso contar esta supresa. E começará em junho, não estou com esta data, mas será em junho.", contou ele.

"Logo depois do BBB, tem um respiro ali para todo mundo se preparar, porque depois 'No Limite' a porrada será grande. Quem acompanhou ano passado viu, eu confesso que me choquei com a intensidade que é o programa, eu achei que o 'No Limite' era para os participantes, mas é para a produção, para o apresentador, é para todo mundo.", contou Fernando.