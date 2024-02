Reprodução/Instagram Carol Celico relembra traumas após divórcio e saída da igreja





Carol Celico abriu o coração e desabafou sobre as dificuldades que sofreu após o divórcio com o ex-jogador Kaká, em 2015, após 14 anos juntos. Questionada por um seguidor sobre já ter tido experiências com distúrbios alimentares, a artista disse que sofreu bulimia depois da separação.



"Já tive bulimia logo depois da separação. Foi difícil aceitar. Mas logo fui para terapia, tratei rápido e não foi algo muito longo. Cerca de 3, 6 meses. Percebi a ligação do emocional com alimentação de forma intensa", afirmou ela.







Outro seguidor quis saber qual a maior dificuldade que Carol passou na vida, e ela respondeu "divórcio, morte do pai [Celso Celico] e saída da igreja".



Carol ainda reforçou que costuma dizer que não tem religião. “Mas como as pessoas insistem para nos colocar em setores de julgamentos... Digo que sou Cristã, nascida e criada na igreja católica. Experimentei intensamente a evangélica por 7 anos, dos 15 aos 21. Hoje, não frequento nenhuma igreja", disse ela, que também respondeu que se casou virgem.



“Era o meu sonho desde pequena, não me arrependo”, conta.



Carol e Kaká são pais de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11. A empresária espera seu terceiro filho, fruto do casamento com Eduardo Scarpa. O menino vai se chamar Rafael. Kaká é casado com a influencer Carol Leite e juntos são pais de duas filhas, Esther, de 3 anos, e Sarah, de 1 ano de idade.

