Poonam Pandey fingiu sua própria morte para conscientizar sobre doença: 'Doei o meu corpo'

A atriz e modelo indiana Poonam Pandey , de 32 anos, virou notícia em todo o mundo nesta semana ao divulgar sua própria morte em sua conta no Instagram, com uma publicação realizada na sexta-feira (2). A suposta morte teria sido em decorrência de um câncer cervical.

A verdade, no entanto, foi revelada por ela mesmo, apenas um dia depois, em um vídeo compartilhado neste sábado (3), no qual Poonam revela estar viva e assume o que a levou a fingir sua própria morte.

“Eu estou viva! Eu não morri por causa do Câncer Cervical” diz ela ao iniciar o vídeo. “Infelizmente eu não posso dizer o mesmo sobre centenas de milhares de mulheres que perderam suas vidas por causa do câncer cervical. E não é como se elas não pudessem ter feito nada para evitar., é porque elas não faziam ideia do que fazer a respeito.”

Na legenda, a modelo diz que se sente compelida a compartilhar algo significativo a respeito da doença: “O câncer do colo do útero não me reivindicou, mas tragicamente ceifou a vida de milhares de mulheres devido à falta de conhecimento sobre como lidar com esta doença. Ao contrário de alguns outros tipos de câncer, o de colo do útero é totalmente evitável."

“A chave está na vacina contra o HPV e nos testes de detecção precoce. Temos os meios para garantir que ninguém perca a vida para esta doença. Vamos capacitar uns aos outros com consciência crítica e garantir que todas as mulheres sejam informadas sobre os passos a serem dados”, segue a modelo, que indicando um meio para que as mulheres encontrem mais informações.

Apesar de receber muitas críticas, sendo acusada de transformar o tema em uma “piada para os verdadeiros sobreviventes do câncer”. Além de ter sido uma atitude bastante insensível com os seus fãs. "Poonam, muitas pessoas ficaram tão tristes com sua partida quanto estão agora irritadas com seu retorno. Você deve entender que zombou de si mesma e da causa que pensa estar defendendo", apontou um seguidor.

Em outras publicações, a atriz se defendeu dos comentários e ressaltou que seu suposto falecimento foi rapidamente esclarecido, e agradeceu a todos pela preocupação demonstrada mundialmente em cerca de 24 horas.

“Esta reviravolta inesperada, embora surpreendente, serve a um propósito maior”, disse. “Sinta-se à vontade para expressar sua frustração. Eu entendo. Mas não é apenas da boca para fora. Em vez disso, estou dando todo o meu corpo a serviço do [combate ao] câncer cervical", comentou.