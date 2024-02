Reprodução / Instagram Atriz indiana morre aos 32 anos por conta de um câncer cervical

A atriz e modelo de Bollywood, Poonam Pandey, morreu aos 32 anos vítima de um câncer cervical. A notícia foi compartilhada por meio do Instagram da artista na manhã desta sexta-feira (2) e chocou os fãs.

“Esta manhã é difícil para nós. Profundamente entristecidos em informar que perdemos nossa querida Poonam devido ao câncer cervical. Cada forma viva que entrou em contato com ela foi recebida com puro amor e bondade", diz a legenda do post.

Nikita Sharma, empresária de Poonam, confirmou a morte: “Poonam Pandey, a querida atriz e personalidade da mídia social, morreu tragicamente esta manhã devido ao câncer cervical, deixando a indústria do entretenimento em estado de choque e luto. Seu espírito inabalável em meio às dificuldades de saúde foi verdadeiramente notável.”

Poonam, que estreou em Bollywood no filme “Nasha” de 2013, fez a última aparição no reality show “Lock Upp”. Apesar da carreira nas telas, ela fez sucesso dois anos antes, quando prometeu ficar nua para o time da Índia se eles ganhassem a Copa do Mundo de Críquete da ICC.

