Ticiane Pinheiro comentou mais uma vez sobre a ex-enteada Fabiana Justus, filha de Roberto Justus. A apresentadora revelou a sua reação ao descobrir o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) da influenciadora.

Em conversa com os seguidores, a artista foi questionada sobre como recebeu a notícia da saúde da ex-enteada. Ela contou que estava de férias com o marido, César Tralli, e as filhas Rafaella e Manuella.





"Estava de férias na Bahia com a família e o Roberto [Justus] me ligou para contar para mim e para a Rafa", contou ela. Rafaella, de 14 anos, é fruto do antigo casamento de Ticiane e Justus.

Esperançosa, a apresentadora ainda mandou um recado para os fãs preocupados. "Foi muito difícil, choramos muito, mas temos fé de que tudo vai dar certo! Eu creio! E a Fabi é muito forte", completou.





No último dia 31, Ticiane Pinheiro fez uma declaração pública para Fabiana Justus mandando forças e energias positivas para a influenciadora.

"A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou... uma sempre torcendo pela outra", declarou ela em um trecho.

