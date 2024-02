Reprodução / Instagram Ludmilla presenteia mãe com mansão: ‘Sua felicidade é a minha’

Ludmilla presenteou a mãe, Silvana Oliveira, pela segunda vez com uma casa. A matriarca mostrou a nova mansão que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro,e vale R$4,9 milhões.

"Hoje está sendo um dia mais do que especial para mim!! Ganhei minha segunda casa! E que casa meus amigos… Imagina? Eu, uma mulher que veio de comunidade, onde minha realidade era mínima… Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava em ter uma casa, que dirá uma mansão", começou a legenda do post no Instagram.

"Mas, Deus faz tudo do jeito certo e perfeito, tudo no tempo dele! Filha, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão maravilhosa e generosa você é! Que Deus lhe guarde, lhe cuide e lhe proteja de toda maldade desse mundo. Te amo, Ludmilla!️", concluiu.

Ludmilla comentou na postagem: "Sua felicidade é a minha. Te amo rainha".

A mansão de dois andares tem quatro suítes, piscina, hidromassagem, área de lazer com churrasqueira gourmet, lavabo, copa, cozinha, sala multi-ambiente, além de um sótão com lavabo e minicopa.

Assista ao tour da mansão









