Reprodução Ludmilla detalha encontro com Beyoncé e diz que cantora já a conhecia

Ludmilla detalhou como foi o tão esperado encontro com a cantora norte-americana Beyoncé. Nesta quarta-feira (17), a brasileira participou do podcast de Igão e Mítico, onde revelou as palavras da estrela mundial. Beyoncé esteve no Brasil em dezembro de 2023 para promover a estreia do "Renaissance: A Film by Beyoncé".

O início da história se deu fora do Brasil, quando Ludmilla assistiu ao show de Beyoncé em um lounge do Renaissance Tour. Na ocasião, ela conheceu Ivy McGregor, diretora da BeyGOOD, instituição de caridade de Beyoncé.

Em dezembro de 2023, Ivy esteve no Rio de Janeiro para promover projetos ligados à BeyGOOD. A executiva aproveitou a viagem para fazer uma visita à Ludmilla. A cantora revelou que na data em questão elas comeram feijoada e também assistiram ao show de Ivete Sangalo no Maracanã.

Sabendo do tamanho da admiração de Ludmilla por Beyoncé, Ivy convidou a carioca e a esposa Brunna Gonçalves para acompanhá-la até Salvador, Bahia, onde aconteceria o evento para a estreia do filme de Renaissance Tour.

No dia em que Beyoncé apareceu de surpresa no Brasil, Ludmilla finalmente conseguiu encontrar a ídola pessoalmente e ter um tempo para conversar.

"Quando eu cheguei na porta para entrar, eu comecei a chorar. A Brunna (disse): 'Calma, respira, senão você não vai conseguir falar com ela'. Fui, parei de chorar. Respirei, sequei minhas lágrimas e entrei. Quando eu entrei, ela estava com um vestido prata e ela reluz. Ela brilha! Um sorrisão lindo, maravilhoso", relembrou.

A surpresa maior ainda estaria por vir, Beyoncé revelou que já teria assistido a um show de Ludmilla e sabia do vínculo da brasileira, que no início da carreira se chamava MC Beyoncé.

"Ela disse: 'Você é linda. Finalmente!'. Ela meteu um 'finalmente'! Eu cheguei perto dela, a gente se abraçou, e eu (falei): "Não, mas como assim finalmente?'. E ela: 'Eu te conheço! Eu já vi um show seu. Não foi pessoalmente, mas já vi o seu show'. Eu contei pra ela (da MC Beyoncé) e ela disse: 'Eu sei!' Ela é muito fofa, ela é muito humilde. Fiquei fazendo carinho na mão dela. Ela é muito fofa, muito humana, olha nos olhos", destacou Ludmilla.

“FINALMENTE!” — Foi o que Beyoncé disse ao se encontrar com a Ludmilla no Club Renaissance em Salvador! 🇧🇷💜



pic.twitter.com/kfVeOMazQO — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) January 17, 2024