Reprodução Ludmilla compra igreja evangélica no Rio de Janeiro: 'Um sonho'

A cantora Ludmilla surpreendeu os fãs nesta terça-feira (30) ao ser anunciado a nova aquisição da artista, uma igreja evangélica. Através das redes sociais, a esposa Brunna Gonçalves detalhou o encontro da funkeira com a pastora Adriana Pereira, quem é responsável pelo culto.

Em vídeo publicado nas redes, Ludmilla surpreende a religiosa ao anunciar que comprou a igreja. A decisão da funkeira foi tomada para aliviar os custos da manutenção do local.

“Ontem eu vi mais um sonho do meu amor se realizar e esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão com Deus”, escreveu Bruna Gonçalves.

A dançarina também revelou que Ludmilla providenciou equipamentos de alta tecnologia para o local. "Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca mais deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, é amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias", completou a ex-BBB. "Cada dia mais orgulho de você", finalizou.