Angélica retornou ao SBT para uma entrevista com Eliana e abriu o jogo sobre a relação com Luciano Huck, com quem completa 20 anos de casada neste ano.

"Amor, está muito melhor que no passado, a gente vai ficando melhor, a gente vai se conhecendo mais, intimidade é uma coisa fundamental", revelou Angélica.

Recentemente, a loira começou a expor detalhes da vida pessoal através do programa Angélica 50 e Tanto. Nele, ela abriu o coração sobre os abusos que sofreu durante a adolescência.

"A coisa mais difícil de revelar foi sobre o abuso. Outro fato é sobre o acidente do avião. Vai mudando a forma como você lida com aquilo, mas sempre é difícil falar", relatou ela.

