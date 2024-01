Reprodução Instagram - 30.1.2024 Bianca Bin

Conhecida pela trajetória no teatro e em novelas e filmes, Bianca Bin tem virado assunto por outro motivo nas redes sociais: a evolução corporal que vem tendo. Na última segunda-feira (29), ela publicou um registro fazendo topless e exibindo o abdômen definido.







"Gostei de ver que vocês estão curtindo acompanhar meus resultados. Aqui vai mais duas selfies de lapidação para vocês", escreveu ela, como legenda de uma postagem que fez através do Instagram.





Em um das fotos, Bianca aparece fazendo topless, mostrando a barriga trincada e os músculos torneados. Em outro registro tirado por ela própria, a artista aparece com uma lingerie branca.





Nos comentários da publicação diversos fãs elogiaram a atriz, destacando os resultados que ela conquistou desde que decidiu mudar os hábitos alimentares e o condicionamento físico. No entanto, outros internautas criticaram Bin, alegando que ela queria se aparecer de uma forma vulgar.





Um usuário do Instagram escreveu: "Sério que você precisa se expor nesse nível? Uma mulher é tão linda com roupas". Bianca Bin rebateu o comentário: "Sério? Quer me controlar? Jura? Não vai conseguir. Aqui, deixa eu lembrar uma coisa, bem simples, se o meu conteúdo não te agrada, é só deixar de me seguir. Obrigada, de nada".

Veja:





