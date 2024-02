Francinny Marques Alec Baldwin se declara inocente por morte de diretora em set

Alec Baldwin se declarou inocente perante a acusação de homicídio involuntário na morte da diretora de fotografia do filme “Rust”, Halyna Hutchins.

O ator apresentou a moção por escrito a um tribunal do Novo México, nos Estados Unidos, onde tramita o processo contra ele. Assim, Baldwin evitou comparecer à primeira audiência do caso, inicialmente prevista para esta quinta-feira (1), disse a agência AFP.

Ele foi indiciado por um júri em Santa Fé, que alegou que Baldwin causou a morte da diretora por negligência ou "total desrespeito ou indiferença" pela segurança. Um indiciamento anterior havia sido arquivado.

O que aconteceu?

Em outubro de 2021, a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, foi morta com um tiro disparado por Baldwin no set do filme "Rust". O diretor, Joel Souza, também foi na ocasião, mas se recuperou sem sequelas.

O artista afirmou que puxou o martelo da arma antes de atirar mas que não apertou o gatilho. "Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu, mas sei que não sou eu. Eu poderia ter me matado se pensasse que era o responsável, e não digo isso levianamente”, disse em uma entrevista após o acontecimento.

Apesar da afirmação de Baldwin, um teste forense afirmou que o ator teria tido que apertar o gatilho para que o projétil real fosse disparado, atingindo Hutchins no peito e a levando à morte.

