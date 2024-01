Reprodução/Instagram Ana Hickmann comenta primeira aparição após divórcio

Ana Hickmann fez a primeira aparição pública após se divorciar de Alexandre Correa. A apresentadora apareceu nos Stories do Instagram para exibir a produção.

Na legenda da publicação, a artista aproveitou para comentar sobre a presença no Prêmio iBest, em São Paulo.





"Fazia tempo que eu não me sentia linda e poderosa assim", escreveu ela.





Caso de agressão

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann em novembro, na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.





A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

