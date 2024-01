Reprodução Graciele Lacerda planeja gravidez com Zezé

Aos 43 anos, Graciele Lacerda está iniciando um novo tratamento para engravidar do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 61. Nesta quarta-feira (31), a dançarina detalhou alguns cuidados para a nova fase.



Através do Instagram, Graciele, que está nos Estados Unidos, revelou ter alterado a suplementação. "Como eu não vou comer nada antes de treinar, já vou tomar meu colágeno. Eu trouxe todos fechadinhos [do Brasil]. Na verdade, eu trouxe o meu, que é sem ácido hialurônico. Estou tomando sem porque estou para voltar o meu tratamento para engravidar", entregou.

Segundo ela, o sertanejo optou por continuar tomando o suplemento com a substância. "O [colágeno] do mô é com ácido hialurônico, esse aqui [que trouxe] é sabor tangerina. Eu tenho que trazer para ele diferente, porque ele falou: 'Eu não estou querendo engravidar. Eu não estou 'grávido'. Quero tomar o normal'. Falei: 'Então tá bom'".

Juntos oficialmente desde 2014, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo já fizeram tratamento para engravidar anteriormente. Em 2022, ela declarou aos seguidores: "Já temos os nossos embriões. Agora é só colocar".