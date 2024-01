Reprodução / Instagram Luana Piovani reencontra os filhos em Nova York: ‘É amor’

Luana Piovani postou no Instagram, na manhã desta quarta-feira (31), vários cliques mostrando o reencontro com os filhos, Bem e Dom, em Manhattan, Estados Unidos.

"…'porque metade de mim é amor e a outra metade também'. #amo #logoexisto #ubuntu #gratidão #nyc #tudomeu", escreveu.

No domingo (29), a atriz já tinha postado algumas fotos, desta vez, ao lado da mãe, Francis, e da filha, Liz, de 8 anos. Nas imagens, as três aparecem no espelho de um banheiro. Luana escreveu uma legenda emocionante sobre o encontro de gerações.

“Tres gerações, quanta virada de mesa! Reparem no olhar da Lizoca para si! Que lindo de ver! Se ama, se enxerga, sorri para si! Minha santa mamma @francispio55 #donadaporratoda porque foi ela que me ensinou a SEMPRE BATER NA PORTA, MAS NÃO DEIXAR NUNCA DE ENTRAR!”, disse.









