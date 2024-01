Reprodução/Globo - 30.01.2024 Atriz Jandira Martini

A atriz Jandira Martini será cremada nesta quarta-feira (31), no Vale dos Pinherais, em Mauá, município de São Paulo. Ela faleceu na última segunda-feira (29) vítima de um câncer no pulmão que estava tratando .



O funeral de Martini ocorreu no Funeral Home, casa de velórios situada em Bela Vista, São Paulo. Assim como a cremação, a cerimônia de despedida conta apenas com amigos próximos e familiares.





A atriz Jandira Martini morreu na última segunda-feira (29), aos 78 anos. O falecimento se deu após complicações de um câncer no pulmão que ela vinha tratando.





Nas redes sociais, amigos próximos e colegas que contracenaram com a intérprete lamentaram a morte dela. O ator Marcos Caruso, no ar como Sérgio em "Elas por Elas", fez uma publicação no Instagram como homenagem póstuma à Jandira.

"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu.

