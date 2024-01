Reprodução/Globo - 30.01.2024 Atriz Jandira Martini

Morreu na última segunda-feira (29) a atriz Jandira Martini aos 78 anos . O falecimento se deu após complicações de um câncer no pulmão que ela vinha tratando. Informações relacionadas ao velório e enterro ainda não foram divulgadas pela família.







Nas redes sociais, amigos próximos e colegas que contracenaram com a intérprete lamentaram a morte dela. O ator Marcos Caruso, no ar como Sérgio em "Elas por Elas", fez uma publicação no Instagram como homenagem póstuma à Jandira.





"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu.





Gravando o remake de "Dona Beja", da HBO Max, Bianca Bin também comentou a morte da célebre atriz, que ficou conhecida pelos papéis defendidos em "O Clone" e "Sassaricando". "Meus sentimentos, querido", afirmou nos comentários da postagem de Caruso.

Regiane Alves, que vivenciou Clara em "Vai na Fé", também prestou apoio ao ator veterano, que era amigo muito próximo de Jandira Martini. "Nossa, que triste! Sua parceira. Sinto muito! Um abraço bem carinhoso em você", declarou.





Marisa Orth se surpreendeu com a notícia do falecimento da atriz. "O que? A Jandira Martini? Meu Deus, quanta tristeza. Meu Deus", desabafou ela, que é conhecida pela trajetória em obras humorísticas.





Escritora renomada de tramas infantojuvenis nacionais e apresentadora de atrações televisivas, Thalita Rebouças ressaltou a admiração que tinha por Jandira. "Puxa, eu era tão fã dela", admitiu.





"Sinto muitíssimo. Que Perda. Um abraço carinhoso para toda família e amigos", destacou Grace Gianoukas, que recentemente fez uma participação especial em "Terra e Paixão", folhetim das nove que foi substituído pelo remake de "Renascer".





Dentre os diversos papéis defendidos em novelas e séries, Jandira Martini caiu nas graças do público com as personagens Zoraide, de "O Clone" (2002); Dona Genu, de "Éramos Seis" (1994); Teodora Abdalla em "Sassaricando" (1987); e Odaleia em "América" (2005), narrativa de Gloria Perez que foi retransmitida no canal Viva recentemente.