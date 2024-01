Reprodução / Instagram Pedro Andrade compartilha nascimento da filha por barriga solidária

Pedro Andrade anunciou nesta segunda-feira (29), o nascimento de Isabel, filha dele ao lado do parceiro, Benjamin Parker Thigpen. Ele também revelou que a bebê veio ao mundo com a ajuda de uma barriga solidária, Whitney Caskey, que ele descreveu como a “mulher mais inspiradora que eu já conheci”.

"Eu sempre quis ser pai. Na sexta-feira passada, meu companheiro - Benjamin - e eu tivemos o privilégio de realizar esse sonho. Nossa filha, Isabel, nasceu no Havaí e em menos de três dias, transformou tudo aquilo que eu achava que entendia sobre amor", escreveu ele na legenda do post.

O jornalista elogiou Whitney: "Nada disso teria sido possível sem minha barriga solidária, Whitney Caskey - a mulher mais generosa, digna, forte, segura e inspirada que já conheci. Ela, com o suporte de uma família invejável, são a prova de que os maiores presentes na vida não vêm em forma material, mas sim emocional".

A mulher também compartilhou uma foto de Isabel. "O segredo acabou. Minha melhor amiga da barriga chegou". Ela tinha revelado que estava carregando a bebê para o casal há cerca de um mês.

"Não há honra maior do que ser o seu espaço seguro enquanto você cresce... Seu coração batendo é meu som favorito.. E eu acho que você está bem no caminho para uma carreira no caratê ou no balé com base nos pontapés que recebo ao longo do dia", brincou. "A tia mal pode esperar para ver a sua carinha doce e ver como os seus pais vão viver seus primeiros momentos. Continue a crescer, você é tão amada", disse Whitney.

