Reprodução / Instagram MC Daniel confirma não ter ginecomastia após comentários: ‘100% saudável’

Após colocar um shape mais forte, os seguidores de MC Daniel perceberam um aumento de mama no cantor. Alguns especularam que ele estivesse com ginecomastia, uma condição que provoca o aumento repentino das mamas e pode estar associado ao uso de anabolizantes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

O funkeiro procurou um especialista para saber se está tudo bem, e assim como ele esperava, a mama está normal e sem indícios de ginecomastia.

"Vim confirmar com um médico renomado. Sem ginecomastia, tudo certo comigo, 100% SAUDÁVEL. Pros médicos da internet aí de plantão. As pessoas já falaram que eu tinha que fazer cirurgia... Inveja mata, hein", cutucou.

“Os marombas falando que estou com gineco. Aqui é genética de favelado, de maloqueiro (...) Gineco do que? De tomar Sustagem? Aqui é alimentação e treino, acredita. Tem que aceitar, Fafa ficou gostoso, é a vida. Descobri hoje que vocês falam que eu tenho isso aí”, rebateu em outro Story no Instagram.

Mc Daniel procura especialista após internautas apontarem que cantor estava com Ginecomastia pic.twitter.com/7mOCunrlpb — perrenguematogrosso (@perrenguemt) January 30, 2024





