Divulgação - 12.01.2024 Dan Miranda, cantor do Ara Ketu

O grupo Ara Ketu não vai mais se apresentar no Carnaval de Salvador de 2024. Segundo o comunicado compartilhado pela banda, eles foram “humilhados” com a proposta de pagamento feita pela prefeitura da capital baiana.

A banda diz que, apesar da prefeitura não os valorizarem, eles estarão no Carnaval por todo o Brasil.

“Estamos desistindo de desfilar no Carnaval de Salvador. No dia 27 de janeiro de 2024 fomos surpreendidos, mais uma vez, pela Prefeitura de Salvador com um tratamento que desvaloriza a nossa apresentação no carnaval 2024. 31 anos depois a história se repete”, começaram.

“Depois de uma classificação estranha no Ouro Negro (que em tese era para ser um programa de valorização do povo Negro da Bahia), recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017. Ou seja, congelamento de nossos serviços por 7 anos”, reclamam na nota.

Eles afirmam que tentaram negociar com a prefeitura, mas receberam uma resposta negativa, até “humilhante”, e por isso, decidiram sair do Carnaval de Salvador. “Percebemos que não temos valor aqui, talvez pelo fato de pertencer a uma comunidade Preta e pobre, local que em nada é romantizado pela classe branca e mandatária de nosso Estado/Cidade. Ir ao subúrbio não é bonito. Não é cult.”

“Somos suburbanos e defendemos nossa comunidade. Cantamos aos quatro cantos do Brasil e no mundo que viemos de Periperi. Nossa contribuição para esse formato de carnaval que existe hoje, pelo que entendemos dos nossos mandatários, não existiu. É sempre assim. Os trios elétricos que sobram, o horário de desfile lá no fim da fila e os horários nobres vocês sabem para quem vai”, finalizaram.





