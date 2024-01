Reprodução Prefeitura de Granja troca show de Zé Felipe por Ara Ketu e web exalta

A prefeitura de Granja, município no Ceará, cancelou o show do cantor Zé Felipe previsto para o Carnaval, alegando considerar injusto o valor cobrado pelo sertanejo. A banda Ara Keto foi escolhida para substituir o marido de Virginia Fonseca e a decisão foi celebrada pelos internautas.

O que aconteceu?

Na última quinta-feira (25), a prefeitura publicou o cancelamento do show de Zé Felipe no Carnaval de Granja de 2024. O prefeito Anibal Filho justificou a decisão apontando que o filho de Leonardo firmou um contrato com o município de Viçosa por um valor consideravelmente inferior ao acordado com Granja.

Anibal apontou que entende a situação como injusta e devido a isso, optou por cancelar a participação do marido de Virginia Fonseca.

Quem assume a vaga é a banda de axé Ara Ketu. O evento está marcado para os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro na arena Beira Rio. Fazem parte da programação os artistas Manu Bahtidão, Hungria Hip Hop, Zé Cantor, Taty Girl e Laninha Show.

Nas redes sociais, internautas apoiaram a troca. "Excelente troca. Pro Zé Felipe, basta colocar um pen drive no intervalo das bandas. Sai muitoooo mais barato", apontou um. "Ufa... até que fim uma Banda de Carnaval", celebrou outra.