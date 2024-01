Divulgação - 12.01.2024 Dan Miranda, cantor do Ara Ketu





O Ara Ketu será homenageado no Carnaval de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A banda, fundada pela professora Vera Lacerda em 1980, completa 44 anos de história em 2024.

Considerado um dos maiores blocos do Carnaval de Belo Horizonte, o Baianas Ozadas vai desfilar na segunda-feira de folia, no dia 12 de fevereiro homenageando o Ara Ketu, um dos mais importantes blocos afro de Salvador, com o tema "Sou o Caçador da Alegria".

Vera Lacerda, fundadora do Ara, comemorou a iniciativa. "Que o Baianas Ozadas faça um carnaval maravilhoso em Belo Horizonte, cidade querida por nós”, disse. O vocalista do Ara Ketu, Dan Miranda, também comentou o presente. "É uma honra ser homenageado pelo Baianas Ozadas, bloco tradicional de BH e ainda fundado por um baiano, o querido Geo. O povo mineiro ama o Ara Ketu e a gente fica muito feliz por esse carinho recíproco", celebra.



O fundador e vocalista do bloco Baianas Ozadas, Geo Ozado, explica que o significado do tema escolhido para o Carnaval de 2024 vai além da folia. "É uma homenagem que se traduz em três, a partir da escolha do orixá Oxóssi, o caçador - odé na língua yorúbá -, o Rei de Ketu, terra de uma das nações do candomblé no Brasil. E a partir de Oxóssi, que é o meu orixá de cabeça, essa homenagem se divide também ao bloco afro e também banda Ara Ketu (que na tradução do yorúbá é povo de Ketu) e à Yalorixá (Mãe-de-Santo) Stella de Oxóssi, do Ilê Axé Opô Afonjá, um dos principais e mais tradicionais terreiros de Salvador", conta.

Leia também André Gonçalves posa de sunga e Dani Winits manda a real; veja





Para construir a homenagem, Geo Ozado esteve na capital baiana, no final do ano passado, onde encontrou com o vocalista do Ara Ketu, Dan Miranda, e com a fundadora, professora e historiadora Vera Lacerda. "Temos conversado bastante e estudado uma possibilidade do encontro do Baianas Ozadas com o Ara Ketu, possivelmente no pós-carnaval. Mas o que posso dizer é que ficamos muito felizes com a acolhida das nossas intenções por parte de toda família Ara Ketu", conta o idealizador do bloco da capital mineira.



Em 2023, o Ara Ketu foi homenageado pela Mangueira, no Carnaval do Rio de Janeiro. Vera Lacerda e Alessandra Lacerda desfilaram com a escola de samba carioca, que conquistou o quinto lugar.

Baianas Ozadas no Carnaval 2024 – Homenagem ao Ara Ketu

Data do desfile: 12 de fevereiro - segunda-feira de Carnaval

Horário e local da concentração: 9h, Avenida Afonso Pena, próximo à igreja São José