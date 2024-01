Reprodução Andressa Urach

A influenciadora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu ao revelar os famosos com quem já se relacionou. Durante entrevista no podcast Selfie Service, a modelo cogitou como seria o elenco do "De Férias com Ex" caso ela participasse do reality.

A revelação que viralizou nas redes sociais foi o relato da ficada com o sertanejo Lucas Lucco.

"Quem eu já peguei famoso e que eu acho que daria um conteúdo maravilhoso é o Lucas Lucco. Com aquele tanquinho dele... Ia dar bom. Uma delícia. O Arthur [filho] nem sabia que eu fiquei com ele", riu Andressa, acrescentando: "Nunca mais falei com o Lucas".

Segundo a influenciadora, o sertanejo não era tão famoso na época. "Fui num show dele, ficamos e fui para a van. E eu ainda disse: 'Se você focar, vai fazer mais sucesso que o Luan Santana'. E ele é um estouro. Ia ser muito bom [gravar vídeo para o OnlyFans com ele]", destacou.

Quem também integra a lista de ex-affairs é o galã da novela "Terra e Paixão", Cauã Reymond. A relação não terminou amistosa, já que o ator bloqueou Urach no WhatsApp após ela expor o caso.

"Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: 'Uau! É você'. Até hoje eu recordo, boas lembranças", assumiu.

☎️ O Big Fone do #SelfieService tocou para a Miss Bumbum e Andressa Urach revelou com que famoso ou famosa gostaria de gravar "já peguei, famoso que nunca contei e daria um conteúdo delícia, o Lucas Lucco" 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/CzCk3nZfLw — Selfie Service (@selfieservice_) January 29, 2024

Andressa Urach também já apostou na relação com jogadores de futebol. Ela diz ter ficado com Neymar logo após a participação no reality da Record "A Fazenda".

"O negócio foi bom", revelou a vice-miss bumbum. "Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", disse no Instagram.

A lista de famosos com quem já se envolveu ainda integra o jogador português Cristiano Ronaldo. Ela teria o conhecido durante uma viagem a convite de outro jogador brasileiro.

"Eu fiquei com um jogador de futebol brasileiro que também era casado, agora ele largou a esposa para ficar com outra. Esse jogador pagou para que eu fosse para a Rússia. Muitos jogadores pagam garotas de programa para fazer festinha. Ali eu saí com ele e mais alguns jogadores de lá, e um deles conhecia o Cristiano", iniciou.

"Eu disse 'Cristiano é meu sonho de consumo', e ele passou meu telefone, meu WhatsApp. Como foi tudo muito off, nunca ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa. Fiquei com raiva porque ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo, então larguei tudo na imprensa. [Não quis tirar selfie] porque tinha noiva", acusou, durante a participação no podcast 'Inteligência Limitada'.

Andressa Urach falando do caso com Cristiano Ronaldo.



4 minutos do mais puro ENTRETENIMENTO. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/b5YRqZ5rdb — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) March 11, 2023

Na conversa com Lucas Selfie, Andressa ainda respondeu quais famosas ela gostaria de gravar conteúdo adulto. "Gosto muito da Pabllo Vittar. Uma trans seria bom. Ou a Deolane [Bezerra]. Pegaria ela, sim. Já falei com ela sobre isso, ela disse para eu me aquietar. Só nos falamos por direct. Gravaria com ela", revelou.